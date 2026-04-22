El Port de Barcelona xifra el tràfic amb els països tancats per Ormuz en el 2% o 3% del total

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El cap d'Estratègia del Port de Barcelona, Jordi Torrent, ha explicat que el tràfic de mercaderies de l'enclavament amb els països tancats pel tall de l'estret d'Ormuz és "petit", ja que és inferior al 2% o el 3% del total.
Ho ha dit aquest dimecres en la presentació del 5è Pla Estratègic de l'enclavament, juntament amb el president de la infraestructura, José Alberto Carbonell.
Ha assenyalat que, més enllà del sector energètic, l'impacte pot ser elevat en sectors molt concrets, com el de l'alfals, ja que els països del golf Pèrsic són grans importadors d'aquest cereal.
Carbonell ha assenyalat que el d'Ormuz és l'únic estret que no té una ruta alternativa, i ha assenyalat que, més enllà del tràfic d'hidrocarburs i gas, també és important en el tràfic de mercaderies.
D'altra banda, ha explicat que el preu dels contenidors de mercaderies entre Europa i Àsia s'ha vist poc afectat per la situació, ja que a finals de febrer era d'uns 2.000 dòlars i, en l'actualitat, "ha pujat lleugerament".