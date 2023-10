El Port de Barcelona veu "greu" allargar la tercera pista de l'Aeroport com planteja Foment

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha advertit de les conseqüències d'allargar la tercera pista de l'Aeroport de Barcelona 840 metres cap al nord, com ha proposat la Comissió per a l'Ampliació de l'Aeroport impulsada per Foment: "Ens sembla greu".

Ha assegurat que "posa en risc el present i el futur" de l'enclavament portuari perquè limita l'alçada de les grues amb les quals treballa, en una carta de divendres adreçada al president de la patronal, Josep Sánchez Llibre.

Concretament, "pot impossibilitar el funcionament" de la terminal de contenidors al moll Prat, a més del trasllat de la segona terminal de contenidors al futur moll Catalunya.

La Comissió impulsada per Foment ha presentat aquest dilluns una anàlisi de les 11 propostes per ampliar la infraestructura aeroportuària, entre les quals ha inclòs allargar la tercera pista en sentit nord --on hi ha el Port-- per sobre de la llacuna de la Ricarda amb pilones.

GRUES MÉS ALTES

Salvadó ha lamentat que la dimensió dels vaixells "ja requereixen avui grues de més alçada per poder operar" i ha dit que negocien des de fa dos anys amb les autoritats poder elevar les grues de 80 a 90 metres d'alçada.

"El Port avui ja no pot operar de manera eficient amb embarcacions més grans com a conseqüència de l'impacte de les servituds derivades de la proximitat de l'Aeroport", ha lamentat, i ha augurat que l'aplicació del plantejament de Foment agreujaria la situació.

També ha criticat que Foment del Treball hagi plantejat la proposta per les "greus incerteses" que a parer seu genera, i que ha dit que impacten tant en la continuïtat del Port a mitjà termini com en la presa de decisions estratègiques.