El Port de Barcelona va tancar el 2023 amb la xifra més gran de negoci tot i que va guanyar un 20% menys per la crisi

Salvadó afirma que la incertesa global ha impactat en tot el sistema portuari europeu



BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona va tancar el 2023 amb la seva xifra "rècord" de negoci de 189 milions d'euros (un 4,4% més que el 2022, quan en van ser 181), i amb un benefici de 50 milions d'euros, un 20% interanual menys per la crisi global i impostos.

Així ho ha comunicat aquest divendres el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, al costat del director general, José Alberto Carbonell, i la sots-directora general d'Econòmic Financer, Miriam Alaminos.

Alaminos ha explicat que els beneficis depenen en gran part de l'impost de societats: "El 2023 hi haurà un impost comptabilitzat de gairebé 9 milions d'euros que s'haurà de treure del resultat abans d'impostos", que va ser de 59 milions d'euros, un 6% menys.

Salvadó ha dit que el 2022 va ser un any expansiu i el 2023 un any "complex a nivell internacional" i que la incertesa global ha impactat en tot el sistema portuari europeu.

"La crisi del mar Roig ens va afectar el trànsit de les últimes setmanes del 2023 i evidentment també continua afectant malauradament l'exercici del 2024", ha afegit.

LA INVERSIÓ PER AL 2024

El 2023 el Port de Barcelona va licitar un total d'obres per valor de 150,5 milions d'euros i per al 2024 està previst un "esforç inversor" més gran amb la licitació i l'impuls de projectes per 332,5 milions d'euros, en el marc de la celebració de la Copa Amèrica.

L'any passat, la infraestructura va tenir un resultat financer de 14 milions, un 77,9% més, i va rebre 88 milions d'euros d'ingressos per les taxes d'utilització de la infraestructura i 90 milions per les de concessions.

El 'cash flow' --els recursos que genera la infraestructura-- es va mantenir en els 101 milions d'euros i el saldo de la tresoreria va sumar 64 milions més el 2023, fins a arribar als 325 milions, un 24,6% més.

El resultat d'explotació va ser 44 milions d'euros, un 18,5% interanual menys, i "més de la meitat" de les despeses que van produir la baixada d'aquest resultat es van destinar a reordenar les terminals de càrrega per l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona per concentrar els creuers al moll adossat.

Quant a l'endeutament que la infraestructura té amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI), el 2023 va baixar en 18 milions, fins a arribar als 124 milions d'euros, un 12,6% menys que el 2022.

CONTENIDORS

El Port de Barcelona va moure 64 milions de tones el 2023, un 9,8% milions menys, i el trànsit hinterland --les mercaderies d'exportació i importació que surten i entren de la infraestructura-- van sumar 33,7 milions de tones, un 4,3% menys.

Quant als contenidors, va moure 3,3 milions de TEU, un 7% interanual menys: una reducció provocada pel descens dels trànsits (-20%), de les exportacions (-12%) i de les importacions (-1%) i un augment del 18% del cabotatge.

La Xina (26,7%), els Estats Units (5,8%) i Turquia (4,9%) van ser els principals socis comercials del Port de Barcelona quant al comerç de les mercaderies en contenidor.

COTXES, SÒLIDS I LÍQUIDS

El trànsit d'automòbils va créixer un 33,7%, fins a les 790.000 unitats, amb un 54% més d'exportacions, fins a arribar a les 246.000 unitats, i un 26% més d'importacions.

El 34% del total de vehicles importats mitjançant la infraestructura van ser elèctrics i, d'aquests, el 92% procedia de la Xina.

El Port va moure 4,8 milions de tones de sòlids a granel, un 5,6% més que el 2022, gràcies a l'augment de les importacions de cereals (+34%) per culpa de la sequera a Catalunya, segons ha analitzat Carbonell.

Quant als líquids a granel, va moure 13 milions de tones, un 17,1% interanual menys, a causa d'un descens del trànsit de benzina (-54%) i de les importacions de Gas Natural Liquat (-20,5%).