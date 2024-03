El Port de Barcelona, la UPC i Siport21 creen un sistema de control de tràfic marítim amb IA

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona, la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) i Siport21 treballen en la creació d'un sistema de control operatiu del tràfic marítim basat en la intel·ligència artificial (IA) i el 'machine learning', ha explicat la universitat en un comunicat aquest dilluns.

El projecte es desenvoluparà en el projecte Compass+, que ha estat l'adjudicatari com a projecte precomercial en la segona convocatòria del fons d'innovació gestionat per Ports de l'Estat, i que està destinat a millorar l'eficiència i la seguretat de les operacions portuàries.

L'objectiu del projecte és "reduir l'impacte que crea en els vaixells atracats al port el pas d'un altre vaixell", un fenòmen que creix per l'increment del tràfic i de les mides dels bucs.

Ha explicat que "les infraestructures portuàries, per la seva rigidesa, no es poden adaptar fàcilment" als nous escenaris i que caldrà crear sistemes de decisió en temps real per millorar l'eficiència, l'eficàcia i la seguretat.

La tecnologia predirà els moviments induïts en diferents escenaris de tràfic i tenint en compte les condicions climàtiques per establir recomanacions a l'entrada o sortida dels ports.