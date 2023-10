El Port de Barcelona tractarà la innovació i l'economia blava en l'Smart Ports 2023

Se celebrarà el 7, 8 i 9 de novembre al recinte de Fira a l'Hospitalet dins l'SCEWC



BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Smart Ports 2023, organitzat pel Port de Barcelona, se centrarà en la innovació i l'economia blava per analitzar, debatre i proposar "solucions transformadores" per al futur dels ports i el transport marítim.

Així ho han explicat aquest dilluns el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó; la directora d'Innovació i Estratègia de Negoci, Emma Cobos, i el 'cofounder' i CEO de Smart City, Ugo Valenti, en la presentació del programa d'activitats, informa el Port en un comunicat.

L'Smart Ports se celebrarà en format totalment presencial dins l'Smart City Expo World Congress (SCEWC), la fira dedicada al futur de les ciutats que tindrà lloc els pròxims 7, 8 i 9 de novembre al recinte de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat.

Aquesta edició es presenta amb el lema 'Sailing towards innovation' i reunirà experts en sostenibilitat, innovació i tecnologia portuària amb "l'objectiu de contribuir a la construcció del port del futur".

S'abordarà el paper de les empreses emergents del sector marítim i portuari; les relacions entre els ports i les ciutats; l'economia blava i les iniciatives en l'àmbit de la innovació i la sostenibilitat que estan desenvolupant "els ports més líders".

PORTS CONVIDATS

Com altres anys, hi participaran els ports d'Anvers-Bruges; Busan; Hamburg; Los Angeles; Mont-real; Rotterdam i Göteborg, a més del de Barcelona.

També hi assistiran representants dels ports de Vancouver; Singapur; Tanger Med i de la Port Authority of New South Wales, que aplega els ports australians de Sydney i Newcastle, com a ports convidats.