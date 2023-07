El Port de Barcelona i Tech Barcelona obren BlueTechPort per a la innovació en l'economia marítima

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona i l'associació privada sense ànim de lucre Tech Barcelona han inaugurat aquest dimecres el BlueTechPort, un espai d'innovació per a empreses l'objectiu del qual és impulsar la innovació en tots els sectors relacionats amb l'economia marítima.

Es troba al Pier 01 del Palau de Mar de Barcelona, on també hi ha Tech Barcelona, i pretén acollir empreses i projectes emprenedors vinculats al sector portuari, logístic i del turisme marítim per fer proves pilot i provar prototips utilitzant el port per testar les seves idees.

LLUÍS SALVADÓ

"Tots aquests sectors suposen noves oportunitats per a l'ecosistema marítim i portuari i des del Port de Barcelona volem estar al costat d'aquestes iniciatives, convertint-se en un referent de l'economia blava a Europa", ha dit el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, en l'acte de presentació del hub.

Aquest ecosistema innovador configurarà el Blue District, pensat per generar sinergies entre les institucions i empreses del Port de Barcelona i altres entitats de referència més enllà del recinte portuari.

El projecte és el punt de partida del futur espai que el Port obrirà al moll de Sant Bertran per acollir iniciatives relacionades amb la innovació i la captació de talent.