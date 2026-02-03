El Port de Barcelona tanca el 2025 amb un resultat d'explotació de 47 milions (-6%)

Redueix el benefici pel finançament de la nova terminal de cafè
BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona va tancar l'exercici 2025 amb un resultat i explotació de 47 milions d'euros, un 6% menys que el 2024 per l'impacte del finançament de la nova terminal de cafè, i una xifra de negoci de 206 milions d'euros, un 3% més i rècord històric de la infraestructura.
Ho ha explicat aquest dimarts la sots-directora general i responsable d'Econòmic Financer de l'enclavament, Miriam Alaminos, en una roda de premsa amb el president, José Alberto Carbonell, i el director general, Àlex Garcia.
Alaminos ha recordat que el Port ha assumit un cost de 10 milions d'euros per a la nova terminal i que, sense aquest impacte, el resultat hauria estat de 57 milions, un 14% més, i ha afegit l'augment del tipus de gravamen dels béns del Port aprovat per l'Ajuntament de Barcelona, que ha tingut "un impacte considerable" que ha situat en un milió d'euros més.
D'altra banda, ha assenyalat que el deute és de 88 milions d'euros --18 milions menys--, amb un tipus d'interès mitjà de l'1,5%, la majoria a tipus fix.
Carbonell ha assenyalat que la paraula que defineix el 2025 és "compromís", especialment a través de les inversions públiques i que les infraestructures donin prou capacitat per atendre les necessitats del port i dels projectes empresarials clau.
El president del Port ha celebrat els acords comercials entre la Unió Europea (UE) i el Mercosur i l'Índia, i ha destacat que aquest segon és "molt més important", ja que és un mercat que ha qualificat d'enorme, que s'obre a les empreses exportadores i que té uns aranzels superiors que els del Mercosur que ara disminuiran.
TRÀFICS
Garcia ha explicat que el Port de Barcelona va tancar l'any havent mogut 69,5 milions de tones de tràfics totals, respecte als 69,7 milions del 2024, i ha destacat que la grandària mitjana dels vaixells que han atracat a l'enclavament és cada any més gran.
El tràfic de contenidors va ser de 3,7 milions de TEU, un 4,2% menys, tot i que els contenidors plens d'importació i exportació, "els de més valor afegit", segons Garcia, van créixer un 4% i un 3%, respectivament.
El tràfic de líquids a granel va assolir un rècord històric de 16,6 milions de tones, un 21,7% més, per l'augment de les importacions, el tràfic de benzina i les importacions de gas natural liquat (GNL).
Els sòlids a granel van tancar l'any amb un descens del 15%, fins als 4,1 milions de tones, pel descens en les importacions de fava de soja i la caiguda del ciment a mínims històrics.
El tràfic 'ro-ro' va pujar un 0,6%, fins a les 430.406 UTI, i els automòbils nous van augmentar un 5,1%, fins a les 716.657 unitats, impulsats per l'increment del 44% en les importacions.
Per la seva banda, els passatgers van augmentar un 7,3%, fins als 5,8 milions, dels quals 1,8 milions van ser passatgers de ferri, i els creueristes que van visitar la ciutat van ser 2,3 milions (+7,6%).
INVERSIONS
Carbonell ha explicat que el 2025 el Port va licitar set grans projectes que van sumar inversions per un valor de 332,5 milions, i que tots han estat licitats i cinc ja han estat adjudicats.
Així mateix, ha assenyalat que aquest any s'iniciaran nou grans projectes que sumaran 338,7 milions i que són projectes d'infraestructura portuària, d'accessibilitat viària, d'intermodalitat i de port-ciutat.
En concret, s'iniciarà la fase 2 dels recintes per construir el moll Catalunya, la remodelació del moll de Ponent Nord i el reforç del dic de la bocana Nord, a més de la construcció del nus nord dels nous accessos a l'ampliació sud, el desdoblament del Pont d'Europa i el desenvolupament de l'accessibilitat a la nova Terminal G de creuers.
També s'iniciarà la superestructura dels nous accessos a la zona del Nou Llobregat, la duplicació de la via d'accés del carrer 4, i la reestructuració de les terminals ferroviàries del moll de Contradic, i també la construcció del Port Center al Portal de la Pau.