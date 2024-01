El Port de Barcelona subministra 143.000 m3 de GNL el 2023, el doble que el 2021

El gas natural liquat va representar el 2023 el 5,8% del total de combustibles de la infraestructura

BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona va dur a terme 199 operacions de subministrament de gas natural liquat (GNL) amb un total de 143.000 metres cúbics el 2023, un volum que suposa el doble que el 2021, últim any de referència.

Així ho ha explicat el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, al costat del cap de Sostenibilitat i Transició Energètica, Hector Calls, en una roda de premsa aquest dilluns per presentar resultats del subministrament de GNL a vaixells el 2023.

La infraestructura compara les dades amb el 2021 perquè el 2022 la demanda de GNL va baixar fins als 26.397 metres cúbics de combustible, a causa de l'augment de preus per la guerra a Ucraïna.

Segons Salvadó, la normalització dels preus i la posada en servei d'una gavarra de subministrament amb base a Barcelona, el Haugesund Knutsen, ha multiplicat per tres respecte al 2021 les operacions de GNL, especialment les de 'ship to ship'.

La gavarra Haugesund Knutsen es va posar en servei el febrer del 2023, té una capacitat de 5.000 metres cúbics de combustible --que triga a carregar els vaixells entre tres i quatre hores--, és de la companyia Knutsen Scale Gas i està gestionada comercialment per Shell, l'operador principal del port.

CREUERS AMB GNL

Aquesta embarcació ha permès "guanyar flexibilitat operativa i reduir substancialment els costos del servei" i dur a terme 66 operacions amb 127.500 metres cúbics de combustible a creuers, una xifra superior a les 18 i 14 operacions del 2021 i 2022, respectivament.

L'augment de la demanda també ha estat provocada per la decisió de la naviliera Balearia --després de la normalització dels preus-- de reprendre el subministrament de GNL mitjançant els camions cisterna de la companyia ESK: el 2023 va fer 133 operacions amb 15.500 metres cúbics de combustible.

EL 7% DE LES ESCALES AMB GNL

El subministrament de GNL al Port de Barcelona va representar el 5,8% del total dels combustibles --que majoritàriament són el fuel i el gasoil--, un 5,6% més que el 2021, quan només representava el 0,2%.

De les 8.783 escales de vaixells que van arribar el 2023, un total de 618 van ser d'embarcacions propulsadas amb GNL (7%), un 50% més que el 2022, la qual cosa ha suposat una reducció de 400 tones d'òxids de nitrogen.

Concretament, els vaixells que van fer una escala utilitzant GNL durant l'any passat van reduir un 92,6% les emissions en comparació amb la utilització de diesel.

EL FUTUR DEL GNL

Salvadó ha defensat que el GNL és "un combustible de transició" que ajuda a reduir l'impacte mediambiental del sector a escala global i local, i ha recordat que està promogut per la Unió Europea (UE).

A més, ha detallat que es tracta d'un combustible "madur", és a dir, que està disponible, que els vaixells estan preparats per utilitzar-ne i que existeix la logística i el coneixement com per tractar-lo.

Salvadó ha explicat que hi ha diferents operadors de subministrament de GNL que han mostrat interès per operar a Barcelona, juntament amb altres ports, i que ara per ara no tenen propostes d'altres gavarres que es vulguin establir de manera fixa a la ciutat.

D'altra banda, el Port de Barcelona "està planificant" la construcció de plantes de producció de combustibles de zero emissions a les seves instal·lacions dins el seu pla de transició energètica.