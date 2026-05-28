El Port de Barcelona i el de Singapur comparteixen els projectes de les seves start-ups

El Port de Barcelona i el de Singapur han compartit els projectes i iniciatives de les diferents start-ups que formen part dels ecosistemes d'innovació de cada infraestructura, durant una visita de la delegació del Maritime & Port Authority of Singapore (MPA) al port de la ciutat catalana.
La visita s'ha desenvolupat durant l'Smart Port Challenge 2026, el programa d'innovació impulsat per la incubadora de start-ups del port asiàtic, i que té l'objectiu d'impulsar les solucions tecnològiques d'empreses emergents per als reptes i oportunitats del sector marítim.
Durant l'esdeveniment, una desena de start-ups de l'ecosistema del Port de Barcelona han presentat els seus projectes davant els representants asiàtics, a més de les seves solucions als reptes plantejats en aquesta edició de l'Smart Port Challenge, mentre que dues start-ups més de la incubadora de Singapur han explicat els seus objectius davant els representants del port català.