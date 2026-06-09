El Port de Barcelona signa un acord amb el de Shanghai (Xina) per ser "ports germans"

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el director general de la Shanghai Municipal Transportation Commission (SMTC), Xiao Hui, i el vicepresident de la Shanghai International Port Group (SIPG), Yang ZhiYong, han signat un acord estratègic que "estableix oficialment la relació de 'ports germans', informa l'enclavament barceloní en un comunicat aquest dimarts.
El pacte, en la signatura del qual ha estat present el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, preveu reforçar la cooperació en àmbits com la digitalització i la seguretat en les operacions portuàries, entre d'altres.
El Port de Barcelona ha recordat que la seva relació amb el Port de Shanghai "s'ha intensificat en els últims anys" i que el juliol de l'any passat es va signar un acord previ.
Després de la signatura, la delegació xinesa ha visitat la terminal de vehicles Autoterminal, dins els treballs que s'estan fent per posar en marxa un 'green shipping and digital corridor' entre tots dos ports.
L'acord també ha servit per consolidar la posició del Port de Barcelona com a "hub logístic euromediterrani" i reforçar els vincles amb un dels principals ports del món.