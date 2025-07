El Port de Barcelona i el de Shanghai acorden reforçar connexions i un corredor digital verd

Illa també es reunirà a la Xina amb representants de China Eastern

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona i el Shanghai International Port Group (SIPG) han signat un acord per reforçar les connexions entre tots dos ports i compartir coneixements en matèria de digitalització, estandardització i descarbonització del transport marítim amb la creació d'un corredor digital verd.

En un comunicat aquest divendres del Govern, destaquen que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'acord signat "dona continuïtat a la ja important relació que tenen els dos ports i, sobretot, concentra esforços a l'hora de treballar conjuntament per obtenir un corredor digital verd entre Shanghai i Barcelona".

L'objectiu del corredor és "la descarbonització del transport marítim" per aconseguir que hi hagi zero emissions des del punt d'inici fins al punt de destinació final, ha afegit.

Es tracta, segons Illa, d'una operació complexa que s'implementarà de manera progressiva i que arrencarà amb la companyia Chery, que té un volum de comerç destacat entre Shanghai i Barcelona.

El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, i el seu homòleg del SIPG, Song Xiaodong, han signat l'acord en la reunió conjunta que el Port de Barcelona i la Generalitat, representada per Illa, han celebrat amb els responsables del Port de Shanghai.

La col·laboració pretén consolidar la relació entre tots dos ports, i per a això s'està treballant per promocionar serveis portuaris i marítims entre Barcelona i Shanghai i desenvolupar solucions intel·ligents i sostenibles en matèria de digitalització i descarbonització, compartint experiències i bones pràctiques a més de programes de formació conjunta, també en àrees com la gestió i la seguretat.

L'any passat, tots dos ports ja van acordar explorar oportunitats de col·laboració en àmbits com la innovació i la sostenibilitat.

CHINA EASTERN

Durant el viatge oficial a la Xina, el president de la Generalitat també es reunirà amb representants de la companyia aèria China Eastern, que a partir del 26 de setembre impulsarà una nova ruta directa entre Barcelona i Shanghai, amb una freqüència de 4 vols setmanals.

Amb aquesta ruta, ha indicat Illa, ja hi haurà quatre ciutats xineses amb connexió directa a Barcelona: Shanghai, Pequín, Shenzhen i Hong Kong.

"No és un punt i final perquè hem de continuar treballant per incrementar la connexió directa entre ciutats xineses i Barcelona, però és un assoliment important", ha subratllat.