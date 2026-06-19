Publicat 19/06/2026 13:34

El Port de Barcelona ressalta l'impacte i innovació de BCN Port Innovation després de 3 anys en marxa

Imatge dels representants de la fundació i ponents convidats a l'acte
PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona ha destacat la capacitat d'impacte i innovació de la Fundació BCN Port Innovation en el sector marítim i portuari, les empreses i la ciutat després de tres anys d'activitat, i que han convertit l'entitat en un "instrument clau" per accelerar la transformació de la infraestructura, informa aquest divendres en un comunicat.

Ho ha fet durant un acte celebrat aquest dijous al World Trade Center de Barcelona, en el marc de l'aniversari de la fundació, en el qual el director tècnic de l'entitat, Miquel de la Mano, ha situat la innovació com l'eina per convertir idees en projectes tangibles.

De cara al futur, la Fundació BCN Port Innovation preveu continuar impulsant aquest tipus de projectes que, ha defensat, ajudin el Port de Barcelona a anticipar-se als reptes de futur i consolidar-se amb un referent internacional en innovació marítima i portuària.

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