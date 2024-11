El Port de Barcelona rep el primer OPS destinat a la terminal de ferris de Grimaldi

BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona ha rebut el primer 'onshore power supply' (OPS) destinat a la terminal de ferris de Grimaldi, situada al moll de Sant Bertran, informa en un comunicat aquest divendres.

L'arribada "marca l'inici del compte enrere per tenir el sistema operatiu al gener", per la qual cosa els ferris podran aturar els motors quan estiguin atracats, i l'OPS funcionarà durant dos anys en fase pilot.

L'OPS ha estat desenvolupat per Vinci Energies Spain i donarà servei a dos punts d'atracada per a ferris, amb una potència inicial de 4 MVA i la possibilitat d'ampliar-la fins a 6,5 MVA, i està dissenyat per adaptar la tensió i la freqüència de les necessitats de cada vaixell.

El president del Port, José Alberto Carbonell, ha subratllat que és la terminal més a prop de la ciutat, per la qual cosa l'OPS contribueix a "millorar la qualitat de l'aire" i disminuir el soroll als punts on l'enclavament pot tenir més impacte.

El conseller delegat de Grimaldi a Espanya, Mario Massarotti, ha explicat que és "un pas més cap a l'operativa de zero emissions" en tots els seus ferris.