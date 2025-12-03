El Port de Barcelona rep el premi 'Startup Ecosystem Star 2025' de la ICC

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha rebut el premi 'Startup Ecosystem Star 2025' de la International Chamber of Commerce (ICC), informa en un comunicat aquest dimecres.
Reconeix "el treball del Port de Barcelona com a referent internacional de la innovació i l'emprenedoria" dins el seu ecosistema.
El jurat ha valorat "especialment" les iniciatives estratègiques i els èxits assolits per la infraestructura en la dinamització de l'ecosistema local d'innovació.
En concret, l'enclavament ha estat reconegut en les categories de 'Best-in-class Startup Programs', 'Top Talent & Research', 'Pioneering Innovation Policy' i ha rebut un esment especial en 'Visionary Public Procurement'.
El responsable d'innovació del Port, Carles Rúa, ha dit que el premi "suposa un impuls per continuar treballant en la promoció de la innovació, la recerca de talent i el desenvolupament de polítiques pioneres" que afavoreixin la competitivitat.