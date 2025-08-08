El Port de Barcelona rep el 81% dels vehicles elèctrics xinesos que entren a Espanya

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona va rebre el 81% dels vehicles elèctrics xinesos que entren a Espanya i el 13% dels que van arribar a Europa en 2024, informa l'enclavament en un comunicat aquest divendres.
La infraestructura ha assenyalat que "s'ha consolidat com a principal porta d'entrada de vehicles xinesos a Espanya i s'ha convertit en un node logístic clau per a Europa".
Ha explicat que compta amb factors com la localització, l'arribada de nous sentits regulars, la construcció de la tercera terminal d'automòbils i l'oferta intermodal i de serveis específics per a l'automoció.
Amb tot, el Port de Barcelona va ser el cinquè port europeu en trànsit de vehicles acabats el 2024, i ha assenyalat que quan acabi la tercera terminal --operada per NYK--, disposarà de 120 hectàrees dedicades a aquest tipus de tràfic.
Aquest divendres, ha realitzat escala el vaixell Höegh Australis, un dels majors 'car-carriers' del món, que ha sumat a Barcelona en els seus viatges regulars amb ports asiàtics, i és un dels quatre d'aquesta sèrie de la naviliera Höegh Autoliners que atracaran a Barcelona, y el Port preveu que es redueixin les emissions, ja que són propulsats amb gas natural liquat (GNL).