El Port de Barcelona rep 15.000 visitants en la seva tercera edició de portes obertes

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha tancat la seva tercera edició de portes obertes, celebrada el cap de setmana passat, amb més de 15.000 visitants i un programa format per una vintena d'activitats i gairebé 20 hores d'experiències, informa aquest dimarts el port en un comunicat.
Així, s'han combinat visites guiades per terra i per mar, i que han permès accedir a espais tradicionalment restringits com les terminals de contenidors com la Hutchison Ports Best, amb propostes culturals i familiars, activitats esportives i iniciatives obertes per a la ciutadania.
Segons el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, l'objectiu d'aquesta celebració és que la ciutadania conegui millor la infraestructura, per així entendre millor el seu paper i que la senti com a part de la ciutat.
La jornada també ha acollit la cursa solidària KM Contra el Càncer Deichmann amb 4.000 participants i ha estrenat per primer cop un 'ball de vaixells', un espectacle marítim amb la participació d'embarcacions de pràctics i amarradors, coordinats per remolcadors al ritme de la música.
El Museu Marítim de Barcelona i el Museu d'Història de Catalunya, per la seva banda, han ofert accès lliure als visitants durant les portes obertes, mentre que l'Aquàrium de Barcelona ha aplicat promocions especials per a les famílies.