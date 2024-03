El Port de Barcelona renova la certificació PERS que reconeix la seva gestió ambiental

BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona ha renovat la certificació PERS (Port Environmental Review System), de gestió ambiental creat per l'ESPO (European Sea Ports Organisation) dins de la iniciativa ECOPorts, informa aquest dijous en un comunicat.

La certificació PERS, juntament amb les altres certificacions d'aplicació voluntària que ha obtingut el sistema de gestió ambiental del Port de Barcelona --la ISO 14001 i la inscripció en el registre EMAS-- "són un reconeixement explícit a la gestió ambiental del port".

"La certificació PERS ha valorat l'alt nivell d'integració de la gestió ambiental en el funcionament del Port de Barcelona, integració necessària per avançar en les diferents iniciatives en marxa per minimitzar l'impacte de l'activitat portuària en l'entorn", assegura la infraestructura.

L'ESPO ha valorat els projectes empresos per potenciar la biodiversitat en els mitjans marí, aeri i terrestre; en l'àmbit de la transició energètica; l'electrificació de molls; i l'ús del gas natural liquat com a combustible de transició i la promoció dels combustibles zero emissions en el transport marítim i als ports, entre altres.

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha donat les gràcies "als professionals que han participat més activament en la renovació de la certificació PERS i al conjunt de la Comunitat Portuària de Barcelona per treballar de manera conjunta i responsable per aconseguir un port més sostenible ambientalment".