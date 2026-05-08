El Port de Barcelona reivindica el "paper clau" dels ports davant les crisis globals

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha reivindicat el "paper clau" dels ports per fer front a les crisis globals i liderar la transició energètica, informa en un comunicat aquest divendres.
Ho ha fet en la conferència anual de l'European Sea Ports Organization (Espo), que s'ha celebrat a Gdansk (Polònia) aquest dijous i divendres, i en la qual ha estat el president de l'enclavament, José Alberto Carbonell.
La trobada ha tingut el lema 'Competitivitat com a impuls de la resiliència' i ha reunit els principals responsables portuaris i polítics europeus.
En la seva intervenció, Carbonell ha assenyalat l'efecte de les crisis mundials en el sistema logístic mundial, ja que "provoquen un efecte dominó a escala global".
A més a més, ha subratllat la necessitat de garantir la continuïtat del servei als clients i protegir els mercats locals.