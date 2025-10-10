El Port de Barcelona recrea un cas d'emergència en el Simulacre General 2025

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha dut a terme aquest dimecres el Simulacre General anual, que consisteix a recrear un cas d'emergència "amb el màxim realisme possible", amb l'objectiu de posar en pràctica tots els procediments d'activació, comunicacions i intervenció i comprovar la coordinació entre els diferents grups operatius a més de comprovar-ne l'efectivitat.
El simulacre, organitzat conjuntament amb la companyia Enagás, va consistir en una fuita de gas natural liquat (GNL) UN1972, a 10bar -160ºC. al punt d'atracament 32H de la planta de regasificació d'Enagás, un incident que es va produir durant uns treballs de manteniment, informa l'entitat portuària aquest divendres en un comunicat.
Un operari va caure a l'aigua i va caldre la intervenció dels equips de rescat: aquest escenari va activar el Pla d'Autoprotecció (PAU) d'Enagás i del Port de Barcelona fins a arribar al Nivell 2.
L'activació del PAU va engegar el protocol de comunicacions amb les diferents institucions i cossos implicats, amb especial protagonisme dels Bombers de Barcelona, que actuen com a Bombers del Port gràcies al conveni signat amb l'Ajuntament.
Els Bombers van desplaçar diverses dotacions, entre les quals el vehicle de comandament avançat --connectat a la xarxa 5G del Port--, una embarcació per al rescat del ferit a l'aigua, la boia de salvament teledirigida, el robot d'extinció i el dron aeri; a més, hi van participar dos remolcadors, que van treballar coordinadament amb els Bombers.