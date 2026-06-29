El Port de Barcelona recepciona dues actuacions "clau" dels futurs accessos ferroviaris

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha formalitzat la recepció parcial de dues actuacions "clau" en la construcció dels futurs accessos ferroviaris i la Terminal Nou Llobregat, que han comptat amb una inversió conjunta de 22,6 milions d'euros, informa en un comunicat aquest dilluns.
En concret, s'han recepcionat les obres de les actuacions de serveis afectats i consolidació del terreny, amb una inversió de 16,4 milions, i la primera fase de l'obra civil, amb 5,7 milions.
Aquests treballs suposen "comptar ja amb la base sobre la qual es construirà" la superestructura ferroviària i reordenar els serveis a la zona.
A partir d'ara s'ha de construir la plataforma on s'instal·laran els dos ramals que connectaran el nou accés sud ferroviari amb la xarxa interior del Port i la terminal de recepció i expedició de la futura Terminal Nou Llobregat, que sumen 9 vies.
A més a més, s'han de reubicar els serveis existents, construir el calaix de drenatge general i construir la superestructura ferroviària de recepció-expedició de Nou Llobregat i les vies de l'anell ferroviari a la terminal Est fins a la seva connexió amb la plataforma existent d'accés al moll Prat i amb el futur branc cap al dic Sud.