El Port de Barcelona presentarà respostes als reptes del sector portuari en l'MWC

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona, a través de la Fundació BCN Port Innovation i BlueTechPort, presentarà, juntament amb Safetytech Accelerator, un programa d'innovació oberta per respondre als reptes del sector portuari internacional en el Mobile World Congress (MWC) 2026, informa en un comunicat aquest divendres.
La trobada se celebra entre el 2 i el 5 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona i el programa pretén oferir respostes en àmbits com dades segures, economia circular i la integració de la naturalesa als ports.
La iniciativa vol sumar les capacitats i els coneixements de les institucions implicades per optimitzar el procés de definició de reptes, la identificació i l'avaluació de solucions tecnològiques, a més de l'anàlisi de viabilitat i disseny de pilots.
En l'àmbit de dades segures, se centrarà a impulsar la digitalització, l'estandardització i la descarbonització del transport marítim.
El d'economia circular té l'objectiu de recollir i transformar residus plàstics, i el d'integració de la naturalesa respon a la necessitat d'evolucionar cap a un model portuari que contribueixi a la regeneració ambiental.