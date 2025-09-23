El Port de Barcelona presenta la seva estratègia en sostenibilitat marítima en la Climate Week NYC

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La directora de Relacions Institucionals del Port de Barcelona, Ingrid Boqué, participa durant aquesta setmana en la Climate Week NYC 2025 de Nova York (EUA) per presentar la sostenibilitat marítima de l'enclavament, informa la infraestructura en un comunicat aquest dimarts.
L'esdeveniment és "una de les trobades globals més rellevants sobre acció climàtica" i se celebra coincidint amb l'Assemblea General de les Nacions Unides, i està impulsada per The Climate Group.
Boqué va participar dilluns en la reunió Ocean of the Future, que reuneix a porta tancada caps d'estat, líders d'agències de les Nacions Unides i representants del sector marítim.
La voluntat és identificar els factors clau que permetin escalar una economia oceànica sostenible, des del transport marítim fins a les infraestructures portuàries.
A més a més, el Port serà present aquest dimecres en la taula rodona One Ocean Finances, organitzada per Accenture i el Pacte Mundial de les Nacions Unides, està centrada en mecanismes de finançament innovadors per impulsar la transició energètica i la sostenibilitat.