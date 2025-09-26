El Port de Barcelona presenta a Santano els plans de desenvolupament de la infraestructura

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha visitat aquest divendres el Port de Barcelona, per conèixer els plans de desenvolupament de la infraestructura, informa el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible en un comunicat.
Santano ha estat acompanyat pel president de Ports de l'Estat, Gustavo Santana, i el president de l'Autoritat Portuària, José Alberto Carbonell.
Entre d'altres, el Port preveu una inversió de 215 milions d'euros el 2026 i més de 1.100 milions d'euros entre 2026 i 2029 per millorar la competitivitat del port amb obres com els nous accessos ferroviaris.
També preveu ampliar el moll Adossat, iniciar les obres del futur moll de Catalunya i la construcció de nous atracaments al moll de l'Energia.
També han visitat la terminal de contenidors d'APM Terminals on s'està executant un pla de modernització amb una inversió de 156 milions d'euros, que permetrà a la companyia operar dos megavaixells de manera simultània.