El Port de Barcelona presenta el projecte d'electrificació Nexigen a Red Eléctrica Española

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha presentat el projecte Nexigen d'electrificació de molls que desenvolupen a més de 50 professionals de diferents departaments de Red Eléctrica Española (REE), en una jornada celebrada aquest dimecres per explicar les especificitats del projecte, informa el port en un comunicat aquest dijous.
La 'head of shorepower department' del Port, Ana Arévalo, va destacar durant la jornada la importància de la coordinació entre l'enclavament i REE i va explicar que estan fent la connexió a la subestació Cerdà, que ha de donar electricitat a les futures necessitats del Port, mentre treballen en la construcció de la nova subestació Port i de la línia d'alta tensió soterrada que les connectarà.
El projecte Nexigen, que preveu una inversió de més de 200 milions d'euros, permetrà subministrar energia neta als vaixells i que aquests aturin els motors auxiliars mentre estan amarrats, dins l'objectiu del Port de ser climàticament neutre el 2050.