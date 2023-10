El Port de Barcelona es presenta a l'Índia com un "aliat estratègic" per impulsar el comerç

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona ha emprès aquest dilluns la seva missió comercial a l'Índia, en la qual té l'objectiu de presentar-se com un "aliat estratègic" per incrementar les relacions comercials amb Europa, ha explicat en un comunicat aquest dilluns.

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, i el president de l'enclavament, Lluís Salvadó, lideren la missió, que aquest dilluns ha dut a terme la sessió inaugural a Bombai davant 120 representants del país asiàtic.

Capella ha subratllat que "Catalunya és un lloc privilegiat del sud d'Europa" per actuar com un centre de negocis internacional, tant pel sector industrial com per les infraestructures logístiques amb les quals compta.

Salvadó ha destacat que la voluntat del viatge és "enfortir les relacions empresarials i institucionals" entre tots dos territoris i augmentar l'eficiència de les cadenes logístiques des de l'origen fins a la destinació.

Actualment, el Port de Barcelona concentra el 41% del comerç bilateral entre Espanya i l'Índia, amb 2,3 milions de tones i 130.000 TEU el 2022, que van sumar un valor de 2.300 milions d'euros.

Al llarg d'aquest dilluns s'han signat diferents acords de col·laboració entre entitats catalanes i de l'Índia, com el de Duanes de Barcelona i la Brihanmumbai Custom Brokers Association, entre d'altres.