El Port de Barcelona presenta BlueTechPort i la Fundació BCN Port Innovation en el 4YFN

BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona participarà un any més en el 4 Years From Now (4YFN) durant el Mobile World Congress (MWC) en col·laboració amb Tech Barcelona, i presenta per primera vegada BlueTechPort i la Fundació BCN Port Innovation, ha explicat en un comunicat aquest divendres.

La trobada se celebrarà entre el 26 i el 29 de febrer al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i el Port presentarà el BlueTechPort, que actualment ja compta amb una ocupació del 90%.

Les start-ups del centre "participaran activament en el 4YFN" amb presentacions dels seus projectes i la voluntat d'establir connexions amb altres empreses, institucions i inversors.

Per la seva banda, la Fundació BCN Port Innovation "també hi tindrà una presència important", per presentar-se com l'eina del Port de Barcelona per impulsar el procés de transformació del sector portuari i promoure l'ús de l'enclavament com un 'sandbox'.

El Port de Barcelona ha preparat una agenda d'esdeveniments a l'estand que compartirà amb Tech Barcelona i que inclou taules rodones, conferències i sessions de 'pitching'.