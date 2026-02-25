El Port de Barcelona posa a concurs la terminal multipropòsit del moll Príncep d'Espanya

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha autoritzat aquest dimecres l'inici del procés de licitació per adjudicar una terminal marítima pública multipropòsit, situada al moll Príncep d'Espanya i que donarà continuïtat a l'activitat de càrrega general no contenitzada, arran del venciment de la concessió actual aquest any.
La licitació contempla una inversió d'uns 3,6 milions d'euros en obra civil i instal·lacions i la terminal haurà de disposar, com a mínim, de 3 grues mòbils (2 amb menys de 5 anys d'antiguitat) i de 6 equips auxiliars per manipular mercaderies, segons ha informat l'entitat portuària en un comunicat.
En cas que el tràfic superi determinats llindars (15.000 TEU anuals o 50.000 tones de càrrega rodada), s'hauran de dur a terme inversions addicionals en maquinària especialitzada.
La concessió s'atorgarà per un període de 16 anys, amb la possibilitat d'extinció anticipada a partir del desè any, en cas que calgui una reordenació d'activitats dins el recinte portuari, un escenari en el qual el concessionari tindrà dret a una compensació per les inversions no amortitzades.
La futura instal·lació disposarà d'una superfície de 87.425 m2 i dels edificis d'oficines i aparcament existents, que es mantindran, mentre que la resta d'estructures podran ser rehabilitades o substituïdes, segons la proposta de l'adjudicatari.