El Port de Barcelona i Pimec organitzen aquest dimarts una jornada sobre camions "zero emissions"

BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona i Pimec organitzaran el matí d'aquest dimarts la jornada 'Camions elèctrics propulsados per hidrogen o bateries' amb la qual analitzaran el desenvolupament dels camions "zero emissions" i la seva incorporació en les flotes de vehicles de la capital catalana.

L'acte estarà encapçalat pel president de la infraestructura portuària, Lluís Salvadó, i pel president de Pimec Logística i del Clúster Logístic de Catalunya, Ignasi Sanyol, i participaran representants de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Durant la jornada, les empreses Iveco, Scania, Exolum i Applus+ compartiran les seves experiències amb els camions que utilitzen aquesta tecnologia, considerats una "peça clau" en la descarbonització del transport de mercaderies els propers anys.

També participarà l'empresa especialitzada en la conversió de vehicles a combustibles alternatius EVARM, que presentarà la seva transformació del camió de l'equip KH7 Epsilon, que va participar al passat Dakar, per funcionar amb H2 i amb pila de combustible.

El Port de Barcelona aprofitarà la jornada per presentar el seu projecte per accelerar la introducció de camions "zero emissions" en la infraestructura, i Acció donarà a conèixer les línies d'ajuda per adquirir aquests vehicles o transformar els ja existents.