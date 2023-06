El Port de Barcelona participa en el projecte 'Suport' per descarbonitzar la seva activitat

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona ha anunciat que participa en el projecte 'Suport' per promoure la descarbonització de la seva activitat mitjançant l'obtenció de combustible zero carboni a partir de residus orgànics i de fangs de depuradora.

Les instal·lacions del Port de Barcelona han acollit l'Assemblea General de 'Suport', en la qual també han participat el Centre d'Excel·lència en la Recerca Energètica (IREC); Aigües de Barcelona; el Centre Tecnològic de l'Aigua (Cetaqua); i el Centre per a la Innovació en el Transport (CENIT), ha explicat la infraestructura en un comunicat aquest divendres.

El projecte, que va arrencar el desembre del 2022 i té previst acabar el desembre del 2025, treballa per "validar diverses tecnologies alternatives per produir combustible sintètic" i poder-lo subministrar als vaixells i flotes de transport per carretera.

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha explicat que aquests combustibles es poden fer servir als motors de combustió actuals, "per la qual cosa l'impacte serà immediat" i s'avançarà en la descarbonització del Port.

El projecte està subvencionat pel Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023 del Ministeri de Ciència i Innovació.