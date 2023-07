El Port de Barcelona participa en la conferència Automotive Logistics Global de Yantai (Xina)

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona ha participat en l'Automotive Logistics Global de Yantai (Xina) per "reforçar" la seva posició com a porta d'entrada per als cotxes de fabricació xinesa destinats al mercat europeu.

En un comunicat d'aquest divendres, expliquen que "marques líders en la fabricació de vehicles" han triat Barcelona com el hub de distribució cap a Europa.

"Les nostres connexions, tant marítimes de curta distància, com terrestres en camió i tren estan al màxim nivell de competitivitat a tot Europa", ha afirmat el cap d'Automoció de la infraestructura, Lluís París, que ha encapçalat la delegació.

A principis del 2024 s'afegiran sis vies d'ample internacional a la terminal de recepció i expedició de Can Tunis que, segons el port, ampliarà la seva capacitat de distribució.

L'entitat ha recordat que les importacions de vehicles han augmentat un 76% entre gener i maig d'aquest any respecte al mateix període del 2022, un 165% si només s'observen les procedents de la Xina, 114.735 en total.