El Port de Barcelona organitza una jornada de sensibilització a la platja de la Barceloneta

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona ha organitzat aquest dilluns una jornada de sensibilització a la platja de la Barceloneta (Barcelona) per observar i conèixer la biodiversitat en aquesta zona, retirar residus de l'aigua i contribuir a la preservació i a la conservació del litoral, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient.

La jornada ha comptat amb la participació de 17 empreses que tenen el certificat de gestió ambiental ISO 14001, com Autoterminal, Cargill, Decal, Enagás, i Marina Port Vell, entre d'altres; ha estat coordinada i dirigida per l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), i ha estat patrocinada per l'empresa Exolum, informa l'enclavament portuari en un comunicat aquest dimarts.

La jornada ha comptat amb una "escolta activa" del mar, ha seguit amb una activitat d'esnòrquel que ha permès retirar cinc quilograms de residus de l'àrea de l'espigó del Gas, i ha acabat amb una visita al Centre de la Platja per conèixer la seva tasca en educació ambiental.