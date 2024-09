El Port de Barcelona ofereix xerrades sobre economia blava al Race Village de la Copa Amèrica

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

El Race Village de la Copa Amèrica de vela a Barcelona acollirà conferències i xerrades sobre projectes relacionats amb l'economia blava a càrrec del BlueTechPort, el hub d'innovació del Port de Barcelona.

Segons ha informat la infraestructura en un comunicat aquest divendres, el Port de Barcelona compta amb un espai propi i obert al Moll de la Fusta pensat per ser "un punt de trobada" entre els ciutadans i els impulsors dels projectes.

En aquest espai, cada dimecres i fins que acabi la competició a finals d'octubre, s'organitzaran a partir de les 19.00 hores unes 10 conferències.

S'abordaran qüestions com la regeneració del fons marí, les noves tecnologies per explorar el mar o el futur del Port de Barcelona, "tant a nivell urbanístic com a nivell de tecnologia i innovació".

També hi haurà conferències sobre l'ús de drons en l'entorn portuari, la transformació de la infraestructura per la Copa Amèrica i l'impuls del projecte BlueTechPort.