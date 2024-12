El Port de Barcelona obrirà l'accés al moll Barcelona Nord per la cavalcada de Reis

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona obrirà l'accés al moll de Barcelona Nord i Est perquè els infants puguin donar la benvinguda als Reis d'Orient en la seva arribada a la ciutat des del mar per començar la cavalcada, informa en un comunicat aquest dimecres.

L'acció forma part del programa del World Trade Center Barcelona (WTCB) amb motiu de les festes de Nadal, que aquest any ha obert les activitats a la ciutadania i que també inclou el concert Candlelight.

Totes les activitats són gratuïtes, però el WTCB ofereix la possibilitat de reservar seient per a cada esdeveniment per 2 euros, que es destinaran a la fundació Projecte Maternity per donar suport a les mares en situació de vulnerabilitat.