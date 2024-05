El Port de Barcelona i el Museu Marítim organitzen el IV Concurs de Fotografia Marítima

BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -

El Museu Marítim de Barcelona i el Comitè de Benestar del Port de Barcelona han organitzat el IV Concurs de Fotografia Marítima a través de les xarxes socials del museu, han informat en un comunicat conjunt el Port de Barcelona i el Museu Marítim aquest divendres.

La iniciativa té l'objectiu de "visibilitzar la gent de mar" i conscienciar de la importància de la fotografia marítima per mantenir la memòria històrica, i s'emmarca en la celebració del Dia de la Gent de Mar, el 25 de juny.

El tema del concurs se centra a donar suport i visibilitat la feina de la gent de mar des d'un punt de vista artístic, i hi poden participar aficionats a la fotografia que presentin imatges fetes a bord dels vaixells i que mostrin la vida i la feina al mar.

S'hi podrà participar fins al 9 de juny amb un màxim de tres imatges que s'han de penjar a la plataforma Instagram amb l'etiqueta @seafarers i mencionant el museu, o en la plataforma Facebook, i les votacions populars es faran fins al 16 de juny.

Hi haurà dos guanyadors, un triat per un jurat especialitzat --que obtindrà 600 euros i una subscripció anual a la revista 'Náutica y Yates'-- i un altre, per votació popular --que rebrà una motxilla 'waterproof' per a material fotogràfic i la mateixa subscripció a la publicació--.