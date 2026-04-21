El Port de Barcelona mou 17.284.998 tones de mercaderies en el primer trimestre (+4,2%)

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El tràfic total de mercaderies del Port de Barcelona ha arribat a les 17.284.998 tones el primer trimestre del 2026, un 4,2% més que el mateix període de l'any anterior, informa en un comunicat aquest dimarts.
Entre gener i març, el tràfic d'automòbils elèctrics o híbrids --que representen el 17,73% del total de vehicles manipulats al port-- ha crescut un 91,7% i els líquids a granel han sumat 4,27 milions de tones, impulsant amb un increment del tràfic total del 33,7%.
També destaquen els increments del gas natural (+64,5%) i del gasoil (+36%), mentre que els sòlids a granel han baixat un 8,6%, a causa de les "reculades del ciment i clínquer, i els cereals i farines", malgrat els resultats de les potasses (+41,9%), la sal comuna (+46,7%) i la fava de soja (+11%).
El tràfic de contenidors ha estat de 921.623 TEU, un 1,8% menys que el 2025, i segons el port aquest tràfic de contenidors plens "està reflectint les tensions comercials i els conflictes internacionals dels últims mesos".
Així, els contenidors d'importació han crescut un 3,2% mentre que els d'exportació han baixat un 17,7%, i destaca el creixement del tràfic amb Turquia (+17%), el Vietnam (+33,2%) i l'Índia (+1,6%).
Respecte al trànsit de passatgers, s'han produït un total de 701.192 moviments, un 24,1% més que el 2025.