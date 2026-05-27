El Port de Barcelona licita per 98 milions el futur nus viari de la zona sud

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració del Port de Barcelona ha iniciat el procés per licitar el nus viari que ha de connectar els nous accessos amb la xarxa viària de l'enclavament a la zona sud i que té un pressupost de 98 milions, informa en un comunicat aquest dimecres.
El projecte està format per una gran rotonda elevada sobre l'antiga desembocadura del riu Llobregat i el termini d'execució és de tres anys i mig.
Es tracta de "la infraestructura viària més important" del Port, ja que absorbirà el trànsit dels nous accessos, el futur moll Catalunya i l'ampliació de les instal·lacions del moll Prat.
La rotonda "serà compatible" amb el complex ferroviari que es construirà a l'antiga llera del Llobregat, i inclou la construcció d'una galeria de serveis per permetre la connexió per sota el nus.
Comptarà amb tres ramals que connectaran amb la futura autovia d'accés, les terminals de contenidors de la zona sud i les terminals al nord de l'antiga desembocadura.