El Port de Barcelona inverteix 135.000 euros per renovar els equips d'abalisament marítim

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha dut a terme durant l'últim any una renovació completa de tots els equips d'abalisament situats dins el recinte portuari, la qual cosa ha suposat una inversió de prop de 135.000 euros, informa en un comunicat aquest divendres.
Aquesta actuació forma part del Pla de renovació de l'abalisament marítim que desenvolupa l'equip del Servei d'Ajudes a la Navegació, amb l'objectiu que tots els vaixells que operen al recinte portuari ho facin amb màxima seguretat.
Actualment, el Port de Barcelona gestiona de manera directa més de 90 abalisaments (incloent 12 fars), dels quals 72 es troben dins el port i els altres estan situats a diversos punts de la costa de Barcelona i Girona i formen part de la xarxa litoral de navegació.