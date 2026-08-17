El Port de Barcelona incrementa el seu tràfic de mercaderies un 2% fins al juliol

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -
El tràfic de mercaderies al Port de Barcelona ha augmentat un 2% interanual entre gener i juliol, fins als 41,7 milions de tones, i amb un alça que s'ha donat en totes les tipologies de tràfic, informa el port en un comunicat aquest dilluns.
El tràfic de contenidors, per la seva banda, ha augmentat un 1,5% fins al juliol respecte al mateix període de l'any anterior, fins als 2,2 milions de TEUs.
En els contenidors d'importació, l'increment interanual ha estat d'un 6,1% i en el dels contenidors plens de tràfic del 5,8%, mentre que el tràfic dels contenidors d'exportació ha disminuït un 10%.
Els líquids a granel han registrat un increment del 2,7%, fins a sumar 9,9 milions de tones fins al juliol, una categoria en la qual destaquen els productes químics (+49,2%) i biocombustibles (+46,1%), i en els sòlids a granel l'alça ha estat d'un 5,3%, fins a les 2,3 milions de tones.
AUTOMÒBILS I PASSATGERS
El tràfic d'automòbils ha augmentat un 4,6% interanual fins al juliol, fins a les 444.029 unitats, de les quals els elèctrics i híbrids representen un 17,7% del total, mentre que al tràfic ro-ro, en els set primers mesos de l'any es van moure 268.147 Unitats de Transport Intermodal, un 2,6% més que en el mateix període de l'any anterior.
Pel que fa al moviment de passatgers, s'han produït 3,2 milions de moviments, un 5,3% més que l'any anterior, dels quals 929.540 corresponen a passatgers de ferris i 1,3 milions a creueristes.