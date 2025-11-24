El Port de Barcelona habilita un nou accés als vianants per facilitar la mobilitat

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha habilitat un nou accés als vianants que connecta el Tram VI de la ronda del Port i el carrer A de la Zona Franca, amb l'objectiu de facilitar la mobilitat dels transeünts que diàriament entren o surten del recinte portuari.
El nou accés permet una connexió directa amb les estacions de metro de les línies L9 (Zona Franca) i L10 (Port Comercial - La Factoria), i facilita l'arribada o sortida del Port de Barcelona en transport públic, informa l'entitat portuària en un comunicat aquest dilluns.
En aquest sentit, el nou accés s'ha complementat amb la creació de dues parades de les línies de bus 88 i 89, les dues que circulen pel Tram VI de la ronda del Port, destinades a facilitar la mobilitat al voltant del nou accés i permetre una connexió directa amb la xarxa de metro i autobús.