El Port de Barcelona entrega les claus de les noves oficines del World Ocean Council

És el primer espai físic de l'organització empresarial



BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha entregat aquest dimarts les claus de les noves oficines del World Ocean Council (WOC) al World Trade Center (WTC) de Barcelona al seu CEO, Paul Holthus.

També han estat presents en l'acte el director general de Barcelona Activa, Félix Ortega; la directora d'innovació empresarial i líder d'Economia Blava, Anna Majó, i la directora d'innovació del Port de Barcelona, Emma Cobos.

Cobos ha explicat que el WOC és una "organització empresarial molt potent" de companyies que busquen oportunitats d'inversió en economia blava.

Salvadó ha celebrat que l'entrega de les claus és conseqüència d'"una àmplia col·laboració" amb l'Ajuntament de Barcelona i ha augurat que si la bona relació continua en la mateixa línia, en les seves paraules, donarà més fruits en el futur.

Ha explicat que la col·laboració té l'objectiu de treballar per a la sostenibilitat, per a la preservació dels oceans i per impulsar l'economia blava.

PRIMERA OFICINA

Holthus ha destacat que l'espai cedit pel Port de Barcelona són les primeres oficines físiques de l'organització, que fins ara treballava de manera remota.

Ha assegurat que Barcelona és "el hub global de l'economia blava" i que l'objectiu era portar les organitzacions d'inversió a aquest sector a la ciutat.