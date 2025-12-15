El Port de Barcelona eleva un 5,2% les exportacions fins al novembre

En les importacions, destaca el creixement de Turquia, Cambodja o Bangladesh
BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -
El tràfic de contenidors d'exportació del Port de Barcelona ha augmentat un 5,2% interanual en els primers onze mesos de l'exercici, amb un increment destacat entre països asiàtics com l'Aràbia Saudita, del 17,4%, l'Índia, del 21,5%, o Corea del Sud, amb un altre 30,3%.
L'alça més gran de les vendes a l'exterior que han passat pel Port de Barcelona, no obstant això, s'ha donat amb Algèria, d'un 3.848,4%, "un cop s'han normalitzat les relacions comercials entre el país nord-africà i Espanya", ha destacat la infraestructura aquest dilluns en un comunicat.
Tot i que la Xina es manté com el principal mercat del Port de Barcelona, copant un 28,1% del tràfic, l'entitat també ha destacat l'augment en les importacions de Bangladesh, d'un 34,8%, el Brasil, amb un 24,5%, i Turquia i Cambodja, amb increments del 10,4% i el 12,4% interanuals fins al setembre, respectivament.
El tràfic d'automòbils ha tancat els onze primers mesos de l'exercici amb una alça del 4,7% respecte a l'any anterior, fins a les 661.303 unitats, i amb un "creixement destacat" dels vehicles elèctrics i híbrids, que ja suposen un 12,32% del total.
Respecte als líquids a granel, el Port de Barcelona assegura que "també mantenen la tendència alcista dels darrers mesos", amb un tràfic superior a les 15 milions de tones, un 16,8% més, gràcies als bons resultats de la benzina (47,6%) i el gas natural (42,1%).
PASSATGERS I CREUERS
Quant al moviment de passatgers, prop d'1,7 milions de persones han viatjat en ferri fins al novembre, un 2,4% més que en el mateix període de l'any anterior, en què destaca l'increment del 67,1% en el moviment de passatgers amb origen o destinació de ports del nord d'Àfrica, i un altre 1,3% de les Illes Balears.
Respecte als creuers, entre gener i novembre d'aquest any, s'han produït 3,8 milions de moviments, la qual cosa, ha explicat el Port de Barcelona, es tradueix en 2,25 milions de persones que han visitat la ciutat.