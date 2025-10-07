El Port de Barcelona dona suport a 4 projectes subvencionats pel programa Ports 4.0

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona fa costat a 4 projectes subvencionats per la nova convocatòria del programa Ports 4.0, desenvolupada dins el pla d'impuls a l'emprenedoria per innovar en el sector portuari de Ports de l'Estat, informa l'entitat portuària en un comunicat aquest dimarts.
En concret, el port acull a les seves instal·lacions els projectes PortSurveyor.AI Làmina Aigua, de la companyia tecnològica CTRL4 ENVIRO i Gemed Soluciones; i Smart Terminal, plataforma SaaS per a la gestió de terminals portuàries ro-ro i multiusos de Geomodel-3D Modelling Studio.
En el primer cas, la iniciativa PortSurveyor.AI Làmina d'Aigua pretén desenvolupar un sistema de seguiment visual d'embarcacions dins el port, des de la bocana fins al punt d'amarrament; mentre que Smart Terminal se centra en l'automatització i dotació d'intel·ligència en els sistemes de vigilància.
A part d'aquests dos projectes, n'hi ha dos més que també han rebut el suport de l'entitat: Amelia, un programari integral d'ajuda a la gestió portuària mitjançant drons automàtics d'Octocam-maps; i Straight, un sistema autònom d'inspecció subaqüàtica d'Acosta Ingeniería.
En aquesta convocatòria, s'han presentat 67 candidatures, 66 de les quals admeses, de les quals finalment 16 han estat proposades per a l'assignació d'ajuts.