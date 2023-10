El Port de Barcelona dona el seu segell de qualitat a dues empreses aragoneses per primera vegada

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona ha atorgat per primera vegada a dues empreses aragoneses --Best Way Zaragoza Forwarding i JCV Shipping & Solutions-- el segell 'Efficiency Network', la marca de qualitat de la infraestructura catalana.

El port català espera així "reforçar" la presència d'aquesta xarxa a Aragó i millorar la visibilitat comercial dels operadors logístics, ha informat en un comunicat d'aquest dilluns.

Ha considerat que és "el primer punt de partida perquè s'hi sumin" més companyies de la zona, i que el segell de qualitat del Port de Barcelona sigui un referent de la comunitat logística aragonesa.