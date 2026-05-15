El Port de Barcelona defensa que eliminar els creueristes en escala "no resol" la saturació

Afirmen que treballen en la desconcentració de fluxos i a augmentar els creuers de port base
BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha defensat que eliminar el nombre de creueristes en escala "no resol els reptes de saturació de Barcelona" perquè representen menys del 5% dels visitants, segons ha pogut saber Europa Press, després de la proposta de l'alcalde, Jaume Collboni, d'eliminar-los.
Afirmen que el Port ja treballa per desconcentrar els fluxos de visitants diversificant els punts d'interès i amb millors operatives, i donant prioritat al fet que Barcelona sigui port base, han avançat 'El Periódico de Catalunya' i l''Ara'.
Recorden que van signar amb l'Ajuntament un acord per reduir-ne la capacitat de 7 a 5 terminals, que suposa 250 milions d'euros d'inversió, 100 dels quals privats, que s'ha de desplegar en els 5 pròxims anys i que treballen en això.
Segons dades del Port, el 58% dels creueristes el 2025 van ser de port base, que de mitjana s'allotgen 2,6 nits, i el de Barcelona és el port d'Europa "amb un percentatge menor de trànsits".
APORTEN RIQUESA
Malgrat això, asseguren que el creuerista de trànsit també aporta riquesa a Barcelona perquè paguen taxa turística sense allotjar-se, a diferència d'un altre tipus de turistes, i tenen una despesa mitjana d'entre 46 a 75 euros per persona i dia.
Assenyalen que el sector dels creuers té "un impacte econòmic rellevant" en generar més de 9.500 llocs de feina i aportar més de 700 milions d'euros al PIB català.