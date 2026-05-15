Actualitzat 15/05/2026 16:25

El Port de Barcelona defensa que eliminar els creueristes en escala "no resol" la saturació

Imatge de recurs del Port de Barcelona
PUERTO DE BARCELONA

Afirmen que treballen en la desconcentració de fluxos i a augmentar els creuers de port base

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona ha defensat que eliminar el nombre de creueristes en escala "no resol els reptes de saturació de Barcelona" perquè representen menys del 5% dels visitants, segons ha pogut saber Europa Press, després de la proposta de l'alcalde, Jaume Collboni, d'eliminar-los.

Afirmen que el Port ja treballa per desconcentrar els fluxos de visitants diversificant els punts d'interès i amb millors operatives, i donant prioritat al fet que Barcelona sigui port base, han avançat 'El Periódico de Catalunya' i l''Ara'.

Recorden que van signar amb l'Ajuntament un acord per reduir-ne la capacitat de 7 a 5 terminals, que suposa 250 milions d'euros d'inversió, 100 dels quals privats, que s'ha de desplegar en els 5 pròxims anys i que treballen en això.

Segons dades del Port, el 58% dels creueristes el 2025 van ser de port base, que de mitjana s'allotgen 2,6 nits, i el de Barcelona és el port d'Europa "amb un percentatge menor de trànsits".

APORTEN RIQUESA

Malgrat això, asseguren que el creuerista de trànsit també aporta riquesa a Barcelona perquè paguen taxa turística sense allotjar-se, a diferència d'un altre tipus de turistes, i tenen una despesa mitjana d'entre 46 a 75 euros per persona i dia.

Assenyalen que el sector dels creuers té "un impacte econòmic rellevant" en generar més de 9.500 llocs de feina i aportar més de 700 milions d'euros al PIB català.

Contador

Contingut patrocinat