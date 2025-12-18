El Port de Barcelona i el CZFB invertiran 30 milions en la nova terminal de cafè BIT

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) invertiran 30 milions d'euros, assumint 10 i 20 milions respectivament, per a la nova terminal de cafè BIT, que estarà operativa el 2027 amb l'objectiu de superar les 170.000 tones de cafè que les instal·lacions actuals gestionen a l'any.
Ho han anunciat aquest dijous en la presentació del projecte el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el delegat especial de l'Estat en el CZFB, Pere Navarro; el CEO del Grup Masiques, José Miguel Masiques; i el director de Barcelona International Terminal (BIT), Marc Tauste.
Fundada el 1987, BIT va néixer com una 'joint-venture' entre el Grup Masiques i la multinacional suïssa Société Générale de Surveillance (SGS) per manipular cafè, i actualment compta amb la seva terminal de cafè al Moll Álvarez de la Campa, les instal·lacions de la qual es destinaran a ampliar la superfície del fabricant agroalimentari Elian.
Carbonell ha posat en valor la importància d'aquesta operació, que estén el llegat del cafè al Port de Barcelona amb unes instal·lacions modernitzades: "El 80% del cafè que es consumeix a Espanya i a la península Ibèrica passa pel Port gràcies a unes instal·lacions del CZFB que explota el BIT", ha explicat.
Per la seva banda, Navarro ha assegurat que aquest acord és "una història d'èxit" que reforça el compromís entre el Port i el CZFB amb les oportunitats econòmiques que es produeixen a l'àrea metropolitana de Barcelona, i un exemple d'aliança públic-pública i públic-privada, en les seves paraules.