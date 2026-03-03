El Port de Barcelona crea un programa per impulsar la seva estratègia d'innovació oberta

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
El Port de Barcelona, a través de la Fundació BCN Port Innovation i BlueTechPort, i Lloyd's Register, a través de Safetytech Accelerator, han impulsat el programa 'New Latitude-Open Innovation Program' amb el qual preveu impulsar l'estratègia d'innovació oberta de l'enclavament, explica en un comunicat aquest dimarts.
La presentació es va fer dilluns en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
El programa vol respondre a alguns dels reptes que el sector portuari internacional té plantejats en aspectes com l'intercanvi de dades segures, l'economia circular o la integració de la naturalesa.
La iniciativa neix amb l'objectiu de sumar les capacitats i els coneixements de les institucions implicades per optimitzar el procés de definició de reptes, la identificació i avaluació de solucions tecnològiques i l'anàlisi de viabilitat i disseny de pilots.
En aquesta primera edició, la Fundació BCN Port Innovation, BlueTechPort i Safetytech Accelerator assumiran els costos d'execució.