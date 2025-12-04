El Port de Barcelona tindrà un estand propi en el Tech Spirit Barcelona 2025

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona comptarà amb un estand propi en l'edició 2025 del Tech Spirit Barcelona, que se celebrarà el 10 i 11 de desembre a la Llotja de Mar, informa en un comunicat aquest dijous.
La trobada és l'"esdeveniment de referència per a l'ecosistema tecnològic i innovador" de Barcelona i el Port és un 'partner' estratègic del saló.
Està previst que hi participin fundadors, inversors i altres participants de l'ecosistema innovador per "inspirar i mostrar el futur de la tecnologia".
El Port de Barcelona presentarà iniciatives com el BlueTechPort, la Fundació BCN Port Innovation i el 'sandbox' tecnològic per provar tecnologies per descarbonitzar el sector marítim.
L'enclavament ha afegit que amb la seva participació "reafirma el seu lideratge com a motor d'innovació i sostenibilitat" oferint eines i projectes per impulsar la innovació col·laborativa.