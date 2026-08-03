El Port de Barcelona completa la reforma de l'edifici Asta després d'invertir 20,8 milions

BARCELONA 3 ago. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha completat la reforma de l'edifici Asta, una de les seus històriques de l'Autoritat Portuària, després d'invertir 20,8 milions d'euros amb l'objectiu de fer-ho "més modern i sostenible".
Els treballs, que van començar al setembre de 2021, s'han finançat parcialment a través del pla de reducció energètica de l'Administració General de l'Estat, ha informat aquest dilluns el Port en un comunicat.
La climatització de l'edifici s'ha dissenyat de forma "pionera" amb energia renovable aprofitant l'excedent de fred del gas natural liquat (GNL) que arriba a la terminal d'Enagás, en el Moll de l'Energia, i "estalviant l'emissió de 32.000 tones de diòxid de carboni anuals".
Una vegada acabada la reforma, l'edifici segueix acollint espais per a treballadors del Port de Barcelona, com la seu de la Policia Portuària, estrenada fa dos anys en un annex de 2.000 metres quadrats.
ARXIU I PATRIMONI
L'edifici principal té gairebé 14.000 metres quadrats de superfície i acollirà l'arxiu i els departaments de patrimoni, conservació i ajudes a la navegació.
La modernització de l'edifici ha conservat la seva estructura, però ha transformat completament la part exterior i la distribució interior.