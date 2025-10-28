El Port de Barcelona comença a licitar la futura connexió elèctrica del moll Adossat

BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració del Port de Barcelona ha aprovat la licitació del projecte per instal·lar una nova xarxa elèctrica de mitja tensió entre la subestació Port --que s'està construint-- i el moll Adossat, informa en un comunicat aquest dimarts.
La licitació té un pressupost de 13,7 milions d'euros i preveu que l'empresa adjudicatària redacti el projecte tècnic i d'execució de l'obra en 23,5 mesos.
El Port considera que aquesta infraestructura és "una peça clau del Pla Nexigen", ja que permet subministrar energia neta als vaixells perquè puguin aturar els motors mentre estan amarrats.
EL PROJECTE
El projecte haurà d'incloure un doble sistema de línies subterrànies de mitja tensió independents, la qual cosa permet la redundància de la xarxa i el subministrament d'electricitat a les connexions 'onshore power supply' (OPS).
La primera línia tindrà origen a la subestació Port i subministrarà electricitat als OPS, i la segona sortirà de la subestació Cerdà i alimentarà les noves terminals del moll i reforçarà el subministrament de la zona.
PAS "ESSENCIAL"
La licitació és "un pas essencial per al desplegament" del Pla Nexigen, i aquesta era l'última gran obra que quedava per licitar aquest any del nou cicle inversor, destaca el Port.
El gener del 2024 es va aprovar la construcció de noves conduccions soterrades entre els molls de l'Energia i l'Adossat, i al juny, la licitació del projecte per instal·lar el primer OPS a la Terminal G de creuers.