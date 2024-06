El Port de Barcelona centrarà la seva participació en el SIL en la innovació

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El Port de Barcelona centrarà la seva participació en el Saló Internacional de la Logística (SIL) en la innovació, ha explicat en un comunicat aquest dilluns.

La trobada se celebrarà al pavelló 8 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona entre dimecres i divendres, i dijous, el Port de Barcelona celebrarà l'Innovation Day.

Aquest esdeveniment tractarà sobre l'ús i l'aplicació de drons en l'àmbit portuari, tant per a la gestió i la planificació de la infraestructura com per a processos d'automatització.

A més a més, l'enclavament organitzarà presentacions sobre formació en intel·ligència artificial, 'sandbox' per a la tecnologia marítima; el BlueTechPort o una sessió de 'pitching' per a projectes innovadors.

El Port de Barcelona també tractarà sobre els serveis ferroviaris que connecten amb França, el paper de les navilieres en el comerç internacional o les iniciatives ambientals que té en marxa.